Dall’Inter alla Roma: ritorno choc in Italia e Juve KO

Nome incredibile per il calciomercato giallorosso, cosa sta succedendo davvero

Distante tre punti dalla Juventus e quattro dal Como, la Roma dopo la sonora sconfitta in casa dell’Inter ha quasi detto addio ai sogni di qualificarsi per la prossima Champions League e i Friedkin sono pronti ad una vera e propria rivoluzione.

Da Cristante a Mancini, passando per Ndicka e Svilar, tra valutazioni tecniche e possibili plusvalenze nessuno in casa giallorossa può sentirsi al sicuro del posto. Le indiscrezioni di calciomercato, d’altronde, si susseguono già da diverse settimane e tra cessioni e acquisti il club capitolino è uno dei più chiacchierati.

Tra mere suggestioni e indiscrezioni credibili, sono già molti i nomi accostati alla Lupa nelle ultime settimane e uno dei più incredibili riguarda un potenziale ritorno in Serie A, con tanto di sfida a nerazzurri e Juventus.

Secondo Ekrem Konur, infatti, André Onana resta sul taccuino dei tre club italiani, ma non solo. Attualmente in prestito al Trabzonspor, il portiere del Manchester United di recente ha ricevuto sondaggi soprattutto da parte del Borussia Mönchengladbach.