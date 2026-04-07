Super scambio e Chiesa in Serie A: la Roma gli dice addio

Il gioiello inespresso del Liverpool finisce in un maxi intreccio che coinvolge anche l’Inter: il motivo

Uno dei profili più chiacchierati in queste lunghe settimane che porteranno alla chiusura della stagione è sicuramente Federico Chiesa. L’esterno offensivo del Liverpool, protagonista di un’altra stagione incolore caratterizzata da tanta panchina e poche apparizioni ufficiali, si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione ottimale per il suo futuro.

Opzione remota fino a qualche mese fa, il suo addio ai Reds si sta cementando come ipotesi – se non inevitabile – comunque sempre più realistica. Diversi sono i club di Serie A che, direttamente o indirettamente, hanno cominciato a sondare il terreno. Se il discorso ingaggio resta un tema di discussione, sarà la volontà del ragazzo ad imprimere una sterzata determinante alla trattativa.

Va detto, però, che il Liverpool fino a questo momento non ha mai aperto alla cessione del figlio d’arte se non a titolo definitivo. Una soluzione che imbriglia le squadre italiane da tempo sulle tracce del giocatore: Inter, Roma e la stessa Juve, infatti, vorrebbero imbastire la trattativa in prestito con diritto di riscatto per non impattare subito nei rispettivi bilanci.

Si vedrà. Ad ogni modo gli intrecci internazionali sono dietro l’angolo e potrebbero spalancare le porte a scenari clamorosamente interessanti. Secondo quanto riferito da Interlive, ad esempio, gli apprezzamenti lanciati da Slot all’indirizzo di Barella potrebbero essere il preludio di un’offerta concreta dei Reds in estate.

Per abbassare l’esborso cash – che si attesta sui 60-70 milioni di euro – non è escluso che il club inglese inserisca nell’operazione almeno due contropartite gradite all’area tecnica nerazzurra nonché due vecchie conoscenze del calcio italiano: Leoni e Chiesa.

Fermato da un grave infortunio, l’ex Parma potrebbe infatti partire in prestito; più complessa è invece la situazione per uno degli eroi della vittoria dell’Italia ad Euro 2020 per il quale si cercano comunque sistemazioni. Staremo a vedere cosa succederà.