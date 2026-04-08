60 milioni all’ex Roma: bye bye Svilar

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Novità importanti sul portiere giallrosso, al centro di numerose voci di calciomercato

Manu Koné, Evan Ndicka e Mile Svilar. Sono questi i prezzi pregiati che la Roma proverà a mettere in vetrina nel caso in cui, come probabile, dovesse fallire ancora una volta la qualificazione alla prossima Champions League.

Mile Svilar applaude i tifosi della Roma
60 milioni all’ex Roma: bye bye Svilar (Ansa Foto) – asromalive.it

La necessità di rientrare nel perimetro del fair play finanziario costringerà la dirigenza giallorossa a cercare di piazzare almeno due plusvalenze importanti e dopo la disfatta in casa dell’Inter, per i Friedkin non esistono incedibili.

I tempi in cui bloccarono la cessione di Koné all’Inter sembrano lontani anni luce e a distanza di un anno il francese potrebbe veramente accasarsi in nerazzurro per 45-50 milioni di euro.

L’altro nome caldo è Svilar. Sogno quasi impossibile di nerazzurri e Juventus, il portiere 26enne piace a Bayern Monaco, Chelsea, Newcastle, PSG Tottenham. Per quanto riguarda i Blues di Londra, tuttavia, il nuovo portiere potrebbe arrivare dalla Premier League.

Secondo Voetbal4U, infatti, il Chelsea starebbe valutando di fare un’offerta da 60 milioni di euro a un ex Roma: Florent Ghisolfi. Stando al media olandese, è questa la cifra necessaria per strappare al Sunderland Robin Roefs, primo obiettivo per la porta.