60 milioni all’ex Roma: bye bye Svilar

Novità importanti sul portiere giallrosso, al centro di numerose voci di calciomercato

Manu Koné, Evan Ndicka e Mile Svilar. Sono questi i prezzi pregiati che la Roma proverà a mettere in vetrina nel caso in cui, come probabile, dovesse fallire ancora una volta la qualificazione alla prossima Champions League.

La necessità di rientrare nel perimetro del fair play finanziario costringerà la dirigenza giallorossa a cercare di piazzare almeno due plusvalenze importanti e dopo la disfatta in casa dell’Inter, per i Friedkin non esistono incedibili.

I tempi in cui bloccarono la cessione di Koné all’Inter sembrano lontani anni luce e a distanza di un anno il francese potrebbe veramente accasarsi in nerazzurro per 45-50 milioni di euro.

L’altro nome caldo è Svilar. Sogno quasi impossibile di nerazzurri e Juventus, il portiere 26enne piace a Bayern Monaco, Chelsea, Newcastle, PSG e Tottenham. Per quanto riguarda i Blues di Londra, tuttavia, il nuovo portiere potrebbe arrivare dalla Premier League.

Secondo Voetbal4U, infatti, il Chelsea starebbe valutando di fare un’offerta da 60 milioni di euro a un ex Roma: Florent Ghisolfi. Stando al media olandese, è questa la cifra necessaria per strappare al Sunderland Robin Roefs, primo obiettivo per la porta.