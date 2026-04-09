Calciomercato, 12 milioni dalla Juve e addio Roma

I bianconeri hanno rotto gli indugi con l’offerta ufficiale e scritta

Sorpassata in classifica dalla Juventus dopo l’ultima giornata di campionato, la Roma rischia di soccombere ai bianconeri anche in sede di calciomercato. Impegnata domani sera nella sfida contro il Pisa, la squadra giallorossa spera di un passo falso della Vecchia Signora in casa dell’Atalanta, ma anche nella sconfitta del Como contro l’Inter per riavere qualche chances nella corsa Champions.

Un obiettivo ormai molto complicato, ma anche importante per potersi permettere un mercato più ambizioso la prossima estate. Tornando agli intrecci di mercato sull’asse Torino-Roma, le ultime indiscrezioni riguardano soprattutto un calciatore in scadenza di contratto.

Secondo Tuttosport, infatti, la dirigenza juventina ha spinto il piede sull’acceleratore nelle ultime ore, confermando un’offerta ufficiale da 3 milioni di euro per le prossime quattro stagioni a un obiettivo romanista: Marcos Senesi.

In scadenza di contratto con il Bournemouth, l’italo-argentino ha offerte anche da Germania, Spagna e Inghilterra e vorrebbe almeno 4 milioni di euro per firmare, anche se il suo sogno resta il Barcellona.