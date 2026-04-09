Da Firenze a Roma, non solo Fortini: 10 milioni e nome nuovo

Il club giallorosso torna a guardare in casa della Fiorentina in vista del mercato estivo

Durante il calciomercato di gennaio, la Roma ha fatto più di un tentativo con la Fiorentina per provare a prendere Niccolò Fortini, ma la dirigenza viola ha innalzato un muro, costringendo il ragazzo ad un 2026 anonimo (zero presenze in campionato prima per scelta tattica e poi per una lombalgia).

In scadenza a giugno 2027, il 20enne non ha intenzione di rinnovare e resta nel mirino dei giallorossi per la prossima estate, ma secondo le ultime indiscrezioni di mercato non è l’unico obiettivo viola di Frederic Massara.

Secondo fiorentinauno.com, infatti, il direttore sportivo romanista avrebbe messo nel mirino Marin Pongracic. Secondo il sito sopra citato, per arrivare al difensore croato la Roma potrebbe presentare una prima offerta da 10 milioni di euro.

Vista la durata del contratto (30 giugno 2029) e i 15 milioni di euro versati al Lecce nel 2024, Fabio Paratici per cedere il 28enne vuole una proposta congrua e spera che anche le altre squadre interessate possano muovere passi concreti per il calciatore.