Non solo Giuntoli: erede di Massara in Serie A

Con la conferma di Gian Piero Gasperini, è in bilico la conferma del direttore sportivo della Roma

Nonostante i propositi di rivoluzione della famiglia Friedkin, la posizione di Gian Piero Gasperini non è a rischio, almeno secondo le ultime indiscrezioni di mercato. Il dito della proprietà americana questa volta è puntata soprattutto sui giocatori.

Ma a pagare dazio, in caso di conferma di Gasp, potrebbe essere anche Frederic Massara. Sin dalla scorsa estate, il tecnico piemontese non ha perso occasione per lanciare anche frecciate pubbliche nei confronti delle strategie di mercato del direttore sportivo, arrivando anche a momenti di alta tensione con Claudio Ranieri.

Ormai da settimane, sullo sfondo si staglia la figura di Cristiano Giuntoli. In ottimi rapporti con Gasp, l’ex dirigente della Juventus, non è ancora stato contattato ufficialmente dalla Roma, ma è stato spesso avvistato nella Capitale.

Secondo Leggo, l’ex Napoli non sarebbe l’unica pista possibile come nuovo direttore sportivo. Un’altra figura apprezzata è, infatti, Sean Sogliano, che lascerà il Verona a fine stagione e ha già lavorato con Gasp ai tempi del Genoa.