Terremoto Roma dopo l’Inter, salta il primo big

La sonora sconfitta di Milano inizia ad avere ripercussioni importanti nello spogliatoio

Da un lato c’è Gian Piero Gasperini, che continua a vedere nello zoccolo duro una risorsa importante anche per la Roma del futuro, dall’altro ci sono i Friedkin e i tifosi giallorossi, che auspicano un repulisti totale che coinvolga anche i senatori.

La sconfitta contro l’Inter ha scavato un solco ancora più grande tra i sostenitori e quei calciatori come Cristante, Mancini, Pellegrini e simili, emblema di una squadra che per l’ottavo anno consecutivo rischia di fallire l’obiettivo Champions League.

Nonostante le pubbliche dichiarazioni, la partita di domani può rappresentare uno spartiacque importante nelle scelte tecnico-tattiche di Gasp, almeno secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Trigoria.

Secondo Il Corriere della Sera, infatti, l’allenatore giallorosso starebbe pensando di mettere in panchina Bryan Cristante e concedere una nuova chance da titolare a Neil El Aynaoui, rimasto in panchina per tutta la sfida di San Siro, come Robinio Vaz.