Assegno da 25 milioni dal Napoli: bye bye Roma

Accelerazione decisa sul calciomercato, Giovanni Manna chiude prima del Mondiale

Impegnato in una folle e complicata rincorsa all’Inter, il Napoli vuole continuare a sognare il secondo scudetto consecutivo finché l’aritmetica non lo condannerà. Reduci da cinque vittorie consecutive in Serie A, gli azzurri sono attesi dalla sfida in casa del Parma, mentre i nerazzurri dovranno affrontare la difficile trasferta contro il Como.

Alle prese con la vicenda Antonio Conte, affascinato dal richiamo dell’Italia, Aurelio De Laurentiis ha già dato un primo via libera al ritorno in azzurro del tecnico salentino, ma nonostante le incertezze sulla panchina, la dirigenza sta già pianificando la campagna acquisti e cessioni.

Già da mesi, Giovanni Manna ha attivato la propria rete di scouting per trovare nuovi talenti e ringiovanire la rosa partenopea, entrando in rotta di collisione anche con la Roma, soprattutto per quanto riguarda l’attacco.

La Gazzetta dello Sport conferma, infatti, il forte interessamento per Kerim Alajbegovic. Giustiziere dell’Italia con la sua Bosnia, l’esterno 18enne è sul taccuino anche di Juve, Milan e, appunto, Roma. Il DS del Napoli lavora sul dossier già da mesi, ma vista la concorrenza e la pericolosa vetrina dei Mondiali, si è deciso ad accelerare per non rischiare brutte sorprese.

Protagonista di un’ottima stagione con la maglia del Salisburgo, la giovane ala è stata riscattata dal Bayer Leverkusen per 8 milioni di euro e in estate non partirà per meno di 20-25 milioni di euro.