Ederson al posto di Koné: “Accordo con l’Atletico Madrid, ma non tra club”

Le ultime indiscrezioni di Gianluca di Marzio sul centrocampista brasiliano coinvolgono anche la Roma

Ederson e Manu Koné sono due dei migliori centrocampisti della Serie A e, non a caso, sono anche tra i nomi più chiacchierati in sede di calciomercato. Fermo ai box per una lesione al bicipite femorale, il centrocampista francese spera di tornare in campo proprio il 18 aprile, contro l’Atalanta, per dar vita ad uno scontro tutto muscoli e dinamismo con il brasiliano.

Per l’ex Salernitana potrebbe essere l’ultima stagione in Italia, visto che già da tempo ha trovato un accordo totale con l’Atletico Madrid. Dopo Musso, Ruggeri e Lookman, i colchoneros sono pronti a fare nuovamente spesa in casa nerazzurra, ma l’accordo con i bergamaschi non è stato ancora raggiunto.

E proprio questo aspetto sta provando a sfruttare l’Inter. Secondo Gianluca Di Marzio, i nerazzurri di Milano hanno fatto un tentativo di recente per provare a far saltare l’intesa tra Ederson e l’Atletico, cercando di bissare quanto già accaduto con Lautaro Martinez anni fa.

Il giornalista di Sky parla di un’impresa quasi impossibile, ma se dovesse andare in porto, coinvolgerebbe anche la Roma. L’Inter, infatti, prenderà due centrocampisti in estate: uno dei due sarà Stankovic, l’altro potrebbe essere proprio Koné, ma va da sé che la candidatura del francese sarebbe destinata a cadere nel caso in cui a Piero Ausilio dovesse riuscire l’operazione sorpasso sul fronte Ederson.