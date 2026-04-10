Pioggia di assist per la Roma: Milan avvisato | ASRL

Il club giallorosso studia il prossimo colpo sulla fascia, gli ultimi aggiornamenti

In attesa del verdetto finale del campionato, la Roma non può restare con le mani in mano sul calciomercato e nonostante le incertezze sul futuro di Gian Piero Gasperini e Frederic Massara, sta già studiando diversi profili in vista della prossima stagione.

Le lacune della rosa, d’altronde, impongono scelte obbligate in alcuni ruoli che andranno rinforzati per forza. Per portarsi avanti con il lavoro senza conoscere il piazzamento in classifica e le conseguenti risorse economiche, tutti i club italiani stanno spulciando soprattutto il database dei giocatori in scadenza di contratto.

Un po’ in ogni posizione del campo, emissari e scout giallorossi stanno monitorando anche dal vivo diversi calciatori in procinto di liberarsi a parametro zero. Per quanto riguarda le fasce, l’irruzione del Milan può complicare i piani capitolini.

Stando alle informazioni raccolte da Asromalive.it, infatti, i rossoneri hanno visionato un obiettivo della Roma per la fascia mancina: Souffian El Karouani. Esterno dalle spiccate doti offensive, il 25enne olandese e nazionale marocchino ha collezionato la bellezza di 16 assist e 3 gol in tutte le competizioni e piace anche al Betis Siviglia.