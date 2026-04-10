Ranieri risponde a Gasp: “Perso tempo dietro a Sancho. Pronto ad andarmene”

Nel prepartita di Roma-Pisa, il senior advisor ha anche commentato le parole di Gasperini in conferenza stampa

È un Claudio Ranieri pirotecnico quello che si è presentato ai microfoni di Sky Sport e DAZN nel pre partita di Roma-Pisa. Il senior advisor dei Friedkin si è concentrato soprattutto sul mercato, commentando anche le parole di Gian Piero Gasperini in conferenza stampa.

“Cambiare target sul mercato? Sono d’accordo con lui – le parole a Sky – , ma voglio sottolineare che tutti i nuovi arrivi sono stati visionati e approvati da me e Gasperini. Troppo facile parlare solo di Malen e Wesley. Si è perso tanto tempo dietro a Sancho, lui non è voluto venire. Abbiamo perso occasioni importanti, anche perché alcuni calciatori non piacevano a Gasperini e non li abbiamo presi. Alcuni prestiti si sono rivelati da Roma come Malen, mentre altri non sono a quel livello tra infortuni e difficoltà nell’ambientamento e verranno cambiati”.

Ranieri a DAZN: “Pronto a farmi da parte”

“Avevamo stilato una lista di cinque-sei allenatori, tre non sono venuti e la società insieme a me ha scelto Gasperini. Abbiamo scelto lui per quello che aveva fatto all’Atalanta, portare verso i grandi palcoscenici giovani interessanti. Abbiamo preso dei giovani e parlo al plurale perché li abbiamo scelti insieme, Gasperini compreso. Non c’è stato un giocatore preso senza che lui lo sapesse o lo approvasse. Se mi continuerà a piacere questo ruolo, io sarò qui. Se non verrò interpellato me ne andrò, perché non sono qui a fare il garante di nessuno. Io amo la Roma, sono pronto a farmi da parte anche come senior advisor dopo averlo fatto da allenatore”.