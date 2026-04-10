Serie A, DIRETTA Roma-Pisa: la cronaca LIVE

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Asromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sulla partita dello Stadio Olimpico

I jolly per la Roma sono finiti. Dopo la clamorosa sconfitta contro l’Inter (undicesima in campionato e quindicesima stagionale), ai giallorossi servirebbe davvero un miracolo per centrare l’obiettivo Champions League e nelle ultime sette giornate di Serie A non sono ammessi passi falsi.

Roma-Pisa, tutto pronto per la sfida
Serie A, DIRETTA Roma-Pisa: la cronaca LIVE (Ansa Foto) – asromalive.it

A partire dalla sfida di questa sera contro il Pisa, da non sottovalutare nonostante si tratti dell’ultima della classe. Vincere e sperare in un passo falso della Juve in casa dell’Atalanta e del Como, che ospita la squadra di Chivu: è questo lo scenario perfetto per provare a rientrare in corsa con credibilità.

Ancora con tante assenze, Gian Piero Gasperini spera di ritrovare già dalla prossima settimana Dybala, Koné, Mancini Wesley. Tutto pronto per la sfida dello Stadio Olimpico, che Asromalive.it seguirà in tempo reale.

Formazioni ufficiali Roma-Pisa

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Aebischer, Højholt, Tramoni, Angori; Moreo, Durosinmi. All. Hiljemark
ARBITRO: Ermanno Feliciani della sezione di Teramo