Serie A, DIRETTA Roma-Pisa: la cronaca LIVE

Asromalive.it vi aggiornerà in tempo reale sulla partita dello Stadio Olimpico

I jolly per la Roma sono finiti. Dopo la clamorosa sconfitta contro l’Inter (undicesima in campionato e quindicesima stagionale), ai giallorossi servirebbe davvero un miracolo per centrare l’obiettivo Champions League e nelle ultime sette giornate di Serie A non sono ammessi passi falsi.

A partire dalla sfida di questa sera contro il Pisa, da non sottovalutare nonostante si tratti dell’ultima della classe. Vincere e sperare in un passo falso della Juve in casa dell’Atalanta e del Como, che ospita la squadra di Chivu: è questo lo scenario perfetto per provare a rientrare in corsa con credibilità.

Ancora con tante assenze, Gian Piero Gasperini spera di ritrovare già dalla prossima settimana Dybala, Koné, Mancini e Wesley. Tutto pronto per la sfida dello Stadio Olimpico, che Asromalive.it seguirà in tempo reale.

Formazioni ufficiali Roma-Pisa

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Aebischer, Højholt, Tramoni, Angori; Moreo, Durosinmi. All. Hiljemark

ARBITRO: Ermanno Feliciani della sezione di Teramo