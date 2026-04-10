Sgambetto Juve e vendetta Roma: addio ufficiale e firma gratis

Ennesimo round tra bianconeri e giallorossi sul affollato ring del calciomercato

In attesa di conoscere la posizione finale in classifica e quale budget avranno a disposizione mer il mercato estivo, Juventus e Roma continuano ad osservare in maniera famelica il database dei parametro zero.

Tra questi, ad esempio, non è un mistero che i bianconeri stiano monitorando con estremo interesse anche i due giallorossi Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini, mentre ai capitolini sono stati accostati più o meno fantasiosamente i nomi di Filip Kostic e Dusan Vlahovic.

Le due dirigenze, tuttavia, hanno trovato anche diversi terreni comuni dove darsi battaglia vicendevolmente. Marcos Senesi è già da settimane sui taccuini di entrambi i club, ma l’ultimo annuncio ufficiale proveniente dall’Inghilterra ha aperto anche un nuovo fronte.

Nella giornata di ieri il Liverpool ha salutato Andrew Robertson. Il terzino scozzese lascerà i Reds a fine contratto e l’opportunità di poterlo ingaggiare gratis secondo The Times stuzzica diversi club, tra cui Juve, Napoli, Atletico Madrid e Tottenham.

Attenzione anche alla Roma che, secondo le indiscrezioni in nostro possesso, è stata già sondata da alcuni intermediari. A Trigoria, tuttavia, oltre che per questioni d’ingaggio (il terzino prende circa 6,5 milioni di euro tra parte fissa e bonus), il profilo non sembra in linea con l’idea di puntare su giocatori forti, ma giovani.