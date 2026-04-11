Calciomercato Roma: 30 milioni al Como e addio Koné

Le ultime indiscrezioni di mercato dipingono nuovi scenari legati alla squadra di Fabregas

La favola Como, che in realtà favola non è visti i tanti milioni spesi sul calciomercato, potrebbe concludersi con lo storico approdo in Europa del club lombardo. Il sogno dei ragazzi terribili di Cesc Fabregas è quello di approdare in Champions League, ma dopo il pareggio di Udine sarà fondamentale fare punti contro l’Inter domenica.

Coinvolte direttamente nella lotta europea, lariani e Roma potrebbero incrociare i propri destini anche in sede di mercato, soprattutto alla luce delle ultime indiscrezioni provenienti da Spagna e Italia.

Proprio alla viglia di Como-Inter, infatti, si torna a parlare di un prepotente ritorno di fiamma dei nerazzurri per uno dei gioielli comaschi, tra i principali artefici della splendida cavalcata lariana.

Secondo i media italiani e fichajes.net, i nerazzurri sarebbero pronti a presentare un’offerta tra i 30 e i 40 milioni di euro per Maximo Perrone. Il 23enne argentino piace anche a Juventus e Napoli e l’eventuale approdo in nerazzurro potrebbe escludere l’acquisto di Manu Koné, valutato almeno 50 milioni dalla Roma.