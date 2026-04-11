Gasperini replica a Ranieri: “Ho fatto due nomi e ne è arrivato solo uno”

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L’allenatore della Roma ha commentato le parole del dirigente romanista in conferenza stampa

Se davanti ai microfoni di Sky DAZN Gian Piero Gasperini ha preferito schivare le domande sulle parole di Claudio Ranieri, durante la conferenza stampa ha deciso di sbottonarsi di più e di smentire le dichiarazioni del senior advisor giallorosso sul calciomercato.

Lo sguardo severo di Gasperini in panchina
Gasperini replica a Ranieri: “Ho fatto due nomi e ne è arrivato solo uno” (Ansa Foto) – asromalive.it

“Ho lasciato libera scelta su quei calciatori che non conoscevo. Io avevo indicato due giocatori importanti e n’è arrivato uno. All’inizio ho sempre battuto sull’attacco perché avevamo perso Shomurodov e non pensavamo di perdere Saelemaekers. Posso dirvi che con Ranieri condividevamo queste necessità e non c’è mai stato nessuno screzio. Tre allenatori trattati prima di me? Sono manovre normali della società, io sono contento della scelta”.