Gasperini replica a Ranieri: “Ho fatto due nomi e ne è arrivato solo uno”

L’allenatore della Roma ha commentato le parole del dirigente romanista in conferenza stampa

Se davanti ai microfoni di Sky e DAZN Gian Piero Gasperini ha preferito schivare le domande sulle parole di Claudio Ranieri, durante la conferenza stampa ha deciso di sbottonarsi di più e di smentire le dichiarazioni del senior advisor giallorosso sul calciomercato.

“Ho lasciato libera scelta su quei calciatori che non conoscevo. Io avevo indicato due giocatori importanti e n’è arrivato uno. All’inizio ho sempre battuto sull’attacco perché avevamo perso Shomurodov e non pensavamo di perdere Saelemaekers. Posso dirvi che con Ranieri condividevamo queste necessità e non c’è mai stato nessuno screzio. Tre allenatori trattati prima di me? Sono manovre normali della società, io sono contento della scelta”.