Juventus o Roma: Kessié ha già deciso dove giocare

Il centrocampista ivoriano ha scelto il prossimo passo da compiere in carriera

In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con l’Al-Ahli, Franck Kessié è uno dei nomi più chiacchierati in vista del calciomercato estivo. Dopo tre anni in Arabia, il centrocampista ivoriano è pronto a tornare in Europa e, secondo le ultime indiscrezioni, ha già scelto la sua prossima destinazione.

Autore di nove gol e tre assist in tutte le competizioni, il 29enne ha sin qui rifiutato tutte le offerte di rinnovo ed è disposto a rivedere al ribasso le proprie pretese economiche pur di tornare nel Vecchio Continente.

La Juventus e la Roma sono tra le squadre maggiormente interessate all’ex Atalanta e Milan, cercato a gennaio anche dal Como e dalla Fiorentina. Anche le altre big italiane monitorano la situazione.

Secondo “tuttomercatoweb.com”, allo stato attuale dell’arte ci sarebbe già una certezza assoluta: Kessié ha scelto l’Italia e è pronto a dare priorità alle squadre di Serie A durante il mercato.