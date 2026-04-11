Lesione muscolare per Pellegrini, i tempi di recupero ufficiali

Infortunatosi ieri contro il Pisa, il centrocampista della Roma starà fuori nel momento clou

Non c’è pace per la Roma sul fronte infortuni. Tornata alla vittoria ieri contro il Pisa, la squadra giallorossa deve ancora una volta pagare dazio all’emergenza infortuni e questa volta a fermarsi è stato Lorenzo Pellegrini.

Dopo l’infortunio muscolare subito ieri, il numero 7 giallorosso si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare al flessore della coscia destra. I tempi di recupero sono stimati in quattro settimane.