Vice Malen in Serie A: è stato a un passo dal Milan

Nome nuovo in attacco per i giallorossi, che possono contare su una corsia preferenziale

Arrivato a gennaio in prestito con obbligo di riscatto, Donyell Malen ha avuto un impatto devastante sul campionato italiano. Grazie alla tripletta di ieri contro il Pisa, l’olandese è arrivato a 10 reti in 12 partite, salendo sul podio dei capocannonieri di Serie A, dietro a Lautaro e Douvikas.

La Roma ha trovato una miniera d’oro, ma ciò non significa che in estate non opererà per rinforzare il reparto avanzato. Evan Ferguson rientrerà al Brighton, mentre Artem Dovbyk verrà messo sul mercato e, qualora dovesse rimanere sulla panchina giallorossa, Gasperini vorrebbe un vice dell’attaccante olandese più esperto rispetto a Robinio Vaz.

E così, in casa giallorossa potrebbe diventare di moda un profilo che il tecnico di Grugliasco aveva provato a portare all’Atalanta circa due anni fa: Andrea Pinamonti. Secondo Tuttosport, la Roma e due club stranieri starebbero monitorando la situazione dell’ex Inter.

Molto vicino a Milan e Napoli nelle scorse stagioni, il 26enne ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2027 e di recente ha deciso di affidarsi ad un agente molto attivo a Trigoria: Giuseppe Riso. Autore di 8 gol e 4 assist in stagione, Pinamonti a gennaio è stato accostato anche alla Lazio.