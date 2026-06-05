Friedkin mette la freccia per Gabriel Jesus: Juve e Milan a mani vuote

Il magnate texano ha rotto gli indugi per l’attaccante brasiliano dell’Arsenal

La notizia è nota orma da mesi: Gabriel Jesus vuole lasciare l’Arsenal durante questa sessione di calciomercato. La sua avventura con i Gunners potrebbe dunque chiudersi in maniera amara, con zero minuti disputati nella finale di Champions League, persa ai rigori contro il PSG.

Da tempo accostato a Juventus e Milan, l’ex Manchester City come vi abbiamo raccontato il mese scorso è stato proposto anche alla Roma. Qualche settimana fa, fonti autorevoli come The Athletic hanno confermato le cifre richieste dai londinesi (20 milioni) da noi anticipate, ma non è escluso che il 29enne possa muoversi anche con un piccolo sconto.

Lo sostiene Football Insider che conferma un interessamento da parte della famiglia Friedkin, ma più per l’Everton che per giallorossi. Il club di Liverpool ha bisogno di un attaccante in vista della prossima stagione e ha individuato in Gabriel Jesus l’obiettivo principale.