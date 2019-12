Tutto pronto per Roma-Wolfsberger, match valido per l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League che si gioca oggi alle 21. Sfida decisiva per la formazione giallorossa, a caccia del pass per i sedicesimi di finale del torneo.

Alla Roma basta anche un pareggio contro gli austriaci per tagliare il traguardo, ma senza dubbio Dzeko e compagni non vorranno correre rischi e faranno di tutto per far festa all’Olimpico davanti al proprio pubblico. Per questa sfida il tecnico Fonseca aveva già annunciato in conferenza stampa delle assenze di Pau Lopez e Kolarov.

Nessuna novità nella formazione ufficiale. Mirante gioca in porta, a destra torna Florenzi con Spinazzola sulla corsia opposta. Panchina sia per Pellegrini che per Zaniolo. Il terzetto alle spalle di Dzeko infatti sarà composto da Under, Mkhitaryan e Perotti.

Le formazioni ufficiali di Roma-Wolfsberger

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola; Veretout, Diawara; Under, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko

Wolfsberger (4-3-1-2): Kofler; Novak, Solbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb, Ritzmaier; Liendl; Weissman, Niangbo.

