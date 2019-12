Roma-Wolfsberger, Mirante: «Non li sottovaluteremo»

Roma-Wolfsberger ormai sta per iniziare e uno dei protagonisti sicuri della sfida sarà Antonio Mirante. L’esperto portiere sarà schierato nuovamente titolare da Fonseca e c’è da dire che la porta giallorossa è davvero in buone mani nonostante l’assenza di Pau Lopez. Mirante infatti ha giocato molto bene contro l’Inter, collezionando delle parate importanti che hanno permesso alla sua squadra di uscire imbattuta da San Siro.

Mirante si è concesso pochi minuti prima del via ai microfoni di Roma Tv: «Sappiamo benissimo che non bisogna sottovalutare il Wolfsberger, la partita dell’andata ce l’ha mostrato. Non sottovaluteremo l’avversario, scenderemo in campo per vincere perché abbiamo le carte in regola per farlo». Il portiere non si fida degli austriaci, nonostante siano già fuori dai giochi: «Loro non hanno l’assillo della qualificazione, ma vorranno fare bella figura a Roma».

Una Roma che da quel pareggio è migliorata tanto, collezionando tanti risultati positivi ma anche facendo tanti passi avanti sul piano del gioco. «La strada che abbiamo preso è buona. – conclude Mirante – ma a questi livelli ci sono sempre degli esami da superare».

