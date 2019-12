Calciomercato Roma, possibile un clamoroso scambio con il Milan. A Petrachi interessa Calhanoglu, in rossonero uno tra Perotti e Under.

La sessione invernale di calciomercato è ormai alle porte e iniziano le trattative, anche quelle inaspettate. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport” ci sarebbe infatti la possibilità di un clamoroso scambio tra Roma e Milan con protagonista il turco Hakan Calhanoglu, venticinquenne turco nato in Germania, giocatore che può ricoprire più ruoli: esterno alto sinistro oppure il centrale di centrocampo o ancora trequartista. Un jolly che farebbe molto comodo all’allenatore Fonseca.

Calciomercato Roma, chi può partire nello scambio

Secondo quanto scritto dal “Corriere dello Sport”, al Milan interessano in particolare tre giocatori della Roma: Diego Perotti, Cengiz Ünder e Amadou Diawara. Il profilo che la Roma preferirebbe inserire nella trattativa è quello dell’argentino, che già la scorsa estate era stato molto vicino al passaggio in rossonero. Attualmente l’ex Genoa fatica a trovare spazio con continuità, nel suo ruolo è aumentata la concorrenza. Anche Ünder finora è stato poco utilizzato, complice anche un infortunio abbastanza fastidioso che lo ha tenuto fuori. Nel suo ruolo è coperto da Zaniolo e così potrebbe andare in prestito fino alla fine della stagione al Milan per rilanciarsi e rivalutarsi anche in chiave mercato. Le offerte del resto la scorsa estate non erano mancate.

Difficile invece che la Roma decida di privarsi di Diawara, uno dei migliori nell’ultimo periodo, e fondamentale visto l’infortunio di Cristante.

