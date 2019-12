Roma-Spal, le prime ipotesi di formazione: chi gioca in difesa?

Roma-Spal è il prossimo appuntamento in calendario per i giallorossi, chiamati a ripartire anche in campionato dopo aver superato la fase a gironi di Europa League. La squadra di Paulo Fonseca deve vincere a tutti i costi per non perdere il treno delle prime della classe e si troverà di fronte un avversario con l’acqua alla gola, in piena zona retrocessione e con tanta voglia di rifarsi.

E’ tempo anche di iniziare ad abbozzare una ipotesi di probabile formazione giallorossa, considerando che il tecnico portoghese come al solito dovrà fare i conti con le assenze. Lungodegenti a parte, per questa sfida sono fuori dai giochi Pastore, Smalling e Mancini. I primi due infortunati, l’ex atalantino invece per squalifica. Quali saranno le scelte di Fonseca? C’è da dire che alcuni giocatori contro il Wolfsberger non hanno dato buone indicazioni, sono sembrati lontano dalla forma migliore.

LEGGI ANCHE –>> Roma, il 2019 difficile di Under

Ma i dubbi principali riguardano la difesa. Con Smalling e Mancini out, ovvero i due titolari, le scelte di Fonseca sembrerebbero essere obbligate. In campo sicuramente andrà Fazio, l’altro posto se lo contenderanno Juan Jesus e Cetin. Con il turco che potrebbe ricevere la fiducia del tecnico ed essere schierato dall’inizio. Ballottaggio pure a destra, con Spinazzola e Florenzi che si contendono il posto.

Gli altri dubbi riguardano la trequarti. Zaniolo e Pellegrini hanno giocato solo mezzora nel finale giovedì sera e dunque dovrebbero essere sicuri titolari. Recuperato anche Kluivert, ma l’olandese per adesso parte dietro nel ballottaggio con Perotti. Anche perché non si vuole correre il rischio di ricadute. Probabile dunque che si opti in Roma-Spal per una staffetta tra i due, senza però dimenticare anche le opzioni Mkhitaryan e Under che hanno bisogno di giocare per ritrovare lo smalto dei giorni migliori.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!