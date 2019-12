Roma, un 2019 da dimenticare per Cengiz Under

Dov’è finito il vero Cengiz Under? E’ questa la domanda che si fanno tanti tifosi della Roma, che da qualche tempo a questa parte non possono apprezzare le qualità di uno dei giovani più promettenti della rosa giallorossa. Il talento c’è, e lo si è visto nel 2018 quando l’ex Basaksehir ha fatto vedere grandi cose, soprattutto in Champions League dove è stato un autentico trascinatore.

Il 2019 invece per il turco è un anno davvero da dimenticare. Cengiz Under è stato infatti frenato da tanti infortuni, sia nei primi mesi che negli ultimi, e non è riuscito a ritrovare il miglior stato di forma. Chiaramente avrebbe bisogno di scendere in campo con continuità, ma la Roma nel reparto trequartisti ha grande abbondanza e per lui non è facile trovare spazio.

LEGGI ANCHE –>> Roma, le condizioni di Mirante

Quando Fonseca lo schierato titolare nell’ultimo periodo, contro il Verona e ieri in Europa League nel pareggio con il Wolfsberger, Under ha giocato sottotono e anche i dati relativi ai passaggi riusciti lo confermano. C’è insomma bisogno di tanto lavoro in allenamento, per ritrovare la condizione, e anche di una maggiore caparbietà del giocatore per rivederlo al top nel 2020 che sta per iniziare.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!