Calciomercato Roma: Pinamonti, Mandzukic o Petagna per l’attacco

Il futuro di Florenzi sembra essere ormai lontano da Roma e così il direttore sportivo Petrachi si sta guardando intorno alla ricerca di un terzino destro, complice l’infortunio di Santon e i continui problemi fisici di Spinazzola. Zappacosta dovrebbe tornare al Chelsea, visto il grave infortunio che lo ha messo ko per praticamente l’intera stagione.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport“, l’obiettivo numero di uno di Petrachi sarebbe Castagne, anche se la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dell’Atalanta rende la trattativa molto più difficile. Poi c’è Hysaj che potrebbe cambiare squadra già a gennaio, ma che sembra irraggiungibile per il costo eccessivo. In estate De Laurentiis voleva 20-25 milioni, le pretese potrebbero abbassarsi dal momento che il calciatore non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2021, ma restano sempre alte. E con l’arrivo di Gattuso non è da escludere che potrebbe cambiare qualcosa.

Calciomercato Roma, i nomi per l’attacco

La Roma vuole sbarazzarsi subito di Kalinic e sta iniziando a capire quali prospettive potrebbero esserci per il calciomercato di gennaio in entrata. La Juventus continua a offrire Mandzukic in prestito, ma ha un ingaggio troppo alto per gli standard dei giallorossi, che vorrebbero un aiuto in tal senso dai bianconeri. Le offerte però per l’attaccante croato non mancano e la Juventus difficilmente sarà disposta a pagare parte dell’ingaggio.

Il direttore sportivo Petrachi sta pensando pure a quello che potrebbe essere un investimento a lungo termine. Piace infatti Pinamonti che nel Genoa non sta incantando ma che ha soli 20 anni e un potenziale di alto livello. L’idea sarebbe quella di ereditare il presito concesso dall’Inter al Genoa. Occhio poi all’ipotesi Petagna, profilo già seguito in estate per la sua abilità nel gioco aereo e nelle sponde.

Roma e Spal, avversarie domani in campo, starebbero trattando – secondo quanto riportato dal giornalista di Teleradiostereo Jacopo Palizzi – per un prestito di 18 mesi con riscatto fissato a giugno del 2021, ma i giallorossi devono guardarsi anche dalla concorrenza dell’Inter.

