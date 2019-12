Calciomercato Roma, anche il Siviglia di Monchi su Florenzi

CALCIOMERCATO ROMA SIVIGLIA FLORENZI – Non soltanto la Fiorentina di Vincenzo Montella su Alessandro Florenzi. L’attuale capitano della Roma, infatti, ha fatto attirare l’interesse su di se e sulla sua situazione con il club capitolino anche dell’ex direttore sportivo giallorosso Monchi.

Florenzi Siviglia, Monchi ci pensa

Oggi diesse del Siviglia, lo spagnolo, secondo quanto riportato dal sito ‘todofichajes.com’ sarebbe interessato all’acquisto del numero 24 della Roma. Sono 739 i minuti disputati in totale da Florenzi sin qui, a 3 giornate dalla fine del girone di andata (643 minuti in campionato) e a fase a gironi Europa League conclusa (solo 96′ in questa competizione). Su di lui c’è anche l’Inter di Antonio Conte, che prenderebbe in seria considerazione l’acquisto del giocatore in grado di ricoprile più ruoli, grazie alla sua duttilità.

