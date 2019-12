Calciomercato Roma, la Fiorentina ha chiesto Florenzi e Kalinic. I due calciatori potrebbero partire già nella sessione di gennaio.

Le prestazioni della Roma sono in linea con le ambizioni di inizio stagione, ma il calciomercato invernale potrebbe comunque essere molto movimentato. Come riportato dal “Corriere dello Sport“, l’allenatore Fonseca ha già riferito al direttore sportivo Petrachi quali sono i tagli da effettuare in vista di gennaio.

In particolare c’è la possibilità di un addio ad Alessandro Florenzi, che anche contro il Wolfsberger ha giocato male, con tanto di autogol. Fonseca non lo reputa in grado di dare certezze sul piano difensivo da terzino sinistro, e lo vede più attaccante esterno, ma con meno qualità rispetto ad altri interpreti del ruolo. Il capitano della Roma era già stato messo in vendita da Petrachi la scorsa estate e per non perdere l’Europeo probabilmente accetterà di lasciare momentaneamente la società in cui è cresciuto. In uscita c’è anche Kalinic cje non ha avuto a disposizione nemmeno un minuto dopo l’infortunio di Genova di due mesi fa. La Roma proverà a trattare con l’Atletico il suo ritorno anticipato a Madrid, ma serve trovare un’altra squadra interessata.

Calciomercato Roma, le richieste della Fiorentina

Ebbene la Fiorentina è interessata ai due calciatori che la Roma ha messo in uscita, e cioè Florenzi e Kalinic. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Nazione”, la società del presidente Rocco Commisso vorrebbe i due giocatori già a gennaio. L’occasione per trattare dal vivo ci sarà già la prossima settimana, quando si giocherà Fiorentina-Roma al Franchi, venerdì alle 20.45. Per il capitano della Roma la Fiorentina è pronta a impegnarsi con un prestito di sei mesi e l’obbligo di riscatto a giugno. Nel caso di Kalinic i viola subentrerebbero al prestito, mettendo il diritto di riscatto.

