Paulo Fonseca non può che essere contento dopo Roma-Spal. La sua squadra ha ottenuto i tre punti proiettandosi così sempre più in alto in classifica. Un turno decisamente positivo per i giallorossi, che hanno rosicchiato i tre punti a Napoli e Atalanta, due rivali per la zona Champions League.

«Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo, sbagliamo molte occasioni, ma giochiamo con intensità e velocità. – ha detto Paulo Fonseca – Penso che non era giusto il risultato all’intervallo. Dopo nel secondo tempo la squadra ha creato altre occasioni e siamo riusciti a far gol». «Era importante vincere, penso che tutti i ragazzi hanno avuto un buon atteggiamento. Questo spirito di squadra dobbiamo sempre averlo» sottolinea il portoghese ai microfoni di Sky.

«I giocatori sanno che per me quello che è più importante è il coraggio, l’atteggiamento. Se l’abbiamo e a volte non vinciamo non è un problema, chi gioca nella Roma deve essere ambizioso e coraggioso. Io li metto sotto pressione perché dobbiamo giocare sempre per vincere» ha detto ancora Fonseca.

Quando torneranno gli altri? Sarà positivo, tutti dovranno lottare per avere la possibilità di giocare. Ma per me sarà meglio quando avrò tutti a disposizione. Penso che a breve sarà così» dice ancora il tecnico. «Florenzi? Ha giocato molto bene, come ho sempre detto lui è un grande professionista e non ho alcun problema con lui. A volte resta fuori solo per mie valutazioni».

A ROMA TV Fonseca ha parlato anche dell’allenamento a porte aperte che la Roma terrà l’1 gennaio al Tre Fontane, un modo per stare vicino al proprio pubblico all’inizio del nuovo anno.

