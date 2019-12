Voti Roma-Spal 3-1: male Kolarov, Diawara inesauribile

Voti Roma-Spal 3-1. Petagna mette paura ai giallorossi che rimontano nella ripresa con Pellegrini, Perotti su rigore e Mkhitaryan.

La partita

Un primo tempo regalato agli avversari, ma per fortuna c’è troppa differenza tra la Roma e la Spal, non a caso ultima in classifica. Un avvertimento per il futuro: servirà un approccio migliore, soprattutto a Firenze, per continuare a fare risultati positivi. La bella notizia è il primo gol in campionato di Lorenzo Pellegrini, e i tre punti guadagnati rispetto a Napoli e Atalanta, avversarie dirette nella zona Champions League.

Nel primo tempo la Spal pensa solo a difendere ma un’ingenuità di Kolarov permette a Petagna – possibile obiettivo di calciomercato della Roma – il gol dell’uno a zero. Nella ripresa la Roma stritola la Spal nella sua metà campo e riesce a segnare il pareggio con un tiro di Lorenzo Pellegrini deviato dalla difesa della Spal. Poi il sorpasso con Perotti su calcio di rigore procurato da Dzeko. Infine bella triangolazione tra Florenzi e Zaniolo con cross per il neoentrato Mkhitaryan che mette dentro il definitivo 3-1.

Ecco i voti di Roma-Spal

VOTI ROMA-SPAL 3-1

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Florenzi 6.5, Cetin 6, Fazio 6, Kolarov 4.5; Veretout 7, Diawara 7; Zaniolo 6.5, Pellegrini 7, Perotti 6.5 (78′ Mkhitaryan 6.5); Dzeko 6.5 (89′ Kalinic sv). In panchina: Cardinali, Fuzato, Spinazzola, Jesus, Antonucci, Ünder. All. Paulo Fonseca

SPAL (3-5-2): Berisha 6; Tomovic 5.5, Felipe 5 (73′ Tunjov 5.5), Vicari 5; Cionek 5.5, Murgia 5.5, Missiroli 5.5, Valoti 5.5 (86′ Jankovic sv), Igor 6; Paloschi 6 (85′ Floccari sv), Petagna 6. In panchina: Letica, Thiam, Cannistrà, Salamon, Strefezza, Di Francesco, Mastrilli, Valdifiori, Moncini. All. Leonardo Semplici

ARBITRO: Giua

MARCATORI: 43′ rig. Petagna, 52′ Pellegrini, 66 rig. Perotti, 83′ Mkhitaryan.

NOTE: ammoniti 49′ Felipe, 54′ Cetin, 65′ Vicari, 92′ Jankovic.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!