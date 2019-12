Roma-Spal, Perotti: «Abbiamo dimostrato di avere voglia di puntare in alto»

Roma-Spal finisce 3-1. Un successo sofferto ma meritato quello della squadra di Paulo Fonseca, che rilancia così le sue ambizioni di alta classifica. Ancora a segno su calcio di rigore Diego Perotti, che ha avuto la responsabilità di calciare la sfera che ha portato i giallorossi sul 2-1.

«Siamo stati pazienti, abbiamo saputo gestire bene la gara. – ha detto Perotti ai microfoni di Sky. Non era facile dopo il pareggio di giovedì scorso e sotto di un gol. Abbiamo parlato negli spogliatoi e abbiamo detto che non potevamo continuare così. Nel primo tempo avevamo comunque giocato bene, poi nel secondo abbiamo trovato i gol e la vittoria fondamentale» ha detto il giocatore argentino.

Che sottolinea proprio l’importanza di aver piegato la Spal e di aver fatto un altro passo avanti in classifica, guadagnando terreno sul Napoli e sull’Atalanta. «L’importante era prendere i tre punti, sapevamo i risultati degli altri. – ha detto ancora Perotti – Dovevamo cambiare l’immagine che avevamo lasciato giovedì scorso in Europa League. La squadra vera è questa, oggi abbiamo dimostrato di avere la voglia e il coraggio di puntare in alto. Se facciamo partite del genere possiamo sognare».

