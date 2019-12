Spal-Roma, le probabili formazioni (ore 18:00)

Roma-Spal streaming e dove vederla in diretta tv su Sky: ecco i canali e le informazioni utili per seguire in diretta i giallorossi. Roma-Spal , partita valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, verrà trasmessa in tv da Sky Sport Serie A (canale 202), visibile su satellite, digitale terrestre e fibra, e sul canale Sky Sport 251 disponibile su satellite e fibra. La telecronaca sarà a cura di Riccardo Gentile con il commento tecnico di Carolina Morace. La partita di Serie A dei giallorossi sarà disponibile anche in streaming grazie al servizio Sky Go, riservato agli abbonati Sky: basta scaricare l’apposita app dal sito di Sky per seguire il match attraverso pc, tablet o smartphone. Un’altra possibilità è quella di acquistare un ticket di Now Tv – costo minimo di 7,99 euro – e attivare la visione per 24 ore in streaming inclusa naturalmente la partita dei giallorossi. La Roma torna in campo dopo il deludente 2-2 dell’Olimpico contro il Wolfsberger in Europa League, che ha dato comunque la qualificazione ai sedicesimi di finale. Fonseca si aspetta però una prova ben più convincente contro la Spal per proseguire spediti la corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League. I tre punti sarebbero molto importanti dopo la sconfitta di ieri del Napoli, sperando magari anche in uno sgambetto del Bologna all’AtalantaPau Lopez; Spinazzola, Fazio, Cetin, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic, Igor; Murgia, Valdifiori, Missiroli; Valoti; Paloschi, Petagna.

Roma-Spal streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione, tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.

