Roma-Spal, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi

La Roma torna in campo dopo il deludente pareggio contro il Wolfsberger in Europa League, che ha dato comunque la qualificazione ai sedicesimi di finale. Fonseca si aspetta però una prova ben più convincente contro la Spal per proseguire spediti la corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League. Tre punti sarebbero molto importanti dopo la sconfitta di ieri del Napoli.

Roma-Spal, le probabili formazioni di Corriere e Gazzetta dello Sport

Ecco le probabili formazioni della partita dello stadio “Olimpico” secondo il “Corriere dello Sport” e la “Gazzetta dello Sport”. La Gazzetta segnala anche i ballottaggi che nel caso della Roma sono tre: Spinazzola è leggermente favorito su Florenzi nel ruolo di terzino destro, così come Perotti ha qualche possibilità in più di giocare rispetto a Mkhitaryan. Dubbio anche in difesa dove Cetin dovrebbe spuntarla su Juan Jesus. Secondo il Corriere dello Sport Mkhitaryan sarà preferito a Perotti.

Corriere dello Sport

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Cetin, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

SPAL (4-3-1-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic, Igor; Murgia, Valdifiori, Missiroli; Valoti; Paloschi, Petagna.

Gazzetta dello Sport

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Cetin, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

SPAL (4-3-1-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic, Igor; Murgia, Valdifiori, Missiroli; Valoti; Paloschi, Petagna.

