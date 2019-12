Calciomercato Roma, il futuro di Florenzi è un punto interrogativo

Voti alti in pagella per Florenzi in Roma-Spal. Il capitano giallorosso è stato uno dei protagonisti della rimonta della squadra di Fonseca, che dopo essere andata in svantaggio nella ripresa ha innestato il turbo e si è imposta per 3-1. I giudizi dei giornali sportivi sono stati unanimi nei suoi confronti e del resto di Florenzi è stato anche l’assist che Mkhitaryan ha insaccato a porta vuota nel finale.

Poi lo sguardo rivolto alla curva e l’abbraccio dei compagni nei suoi confronti, un gesto simbolico importante che sottolinea come Florenzi sia davvero un leader di questa Roma. Ma il dubbio nel suo futuro possa esserci ancora la maglia giallorossa è vivo più che mai. La grande concorrenza mette in dubbio il suo posto da titolare. Ma del resto nelle grandi squadre è così e anche Fonseca nel post-partita ci ha tenuto a sottolineare come non esista alcun problema con il numero 24. Altrimenti non sarebbe stato nemmeno mandato in campo.

Tuttavia proprio la necessità di giocare con continuità per rimanere nel gruppo dell’Italia che si giocherà gli Europei potrebbe far propendere al giocatore di trovare una nuova sistemazione. Fonseca non lo reputa la prima scelta nel ruolo di terzino destro e la sua duttilità finora non gli ha consentito nemmeno di trovare spazio sulla trequarti, dove tra l’altro la concorrenza è ancor più agguerrita.

L’ipotesi più presumibile è quella di un suo prestito fino a fine stagione, per poi valutare il futuro in estate. Florenzi ha una lunga lista di corteggiatori. Piace infatti alla Fiorentina, al Cagliari e alla Sampdoria, e anche Monchi ci ha fatto un pensierino per il Siviglia. Ma il giocatore vorrebbe rimanere in Italia.

