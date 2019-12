Sorteggio sedicesimi Europa League: sarà Roma-Gent

SORTEGGIO SEDICESIMI EUROPA LEAGUE ROMA – Conclusa la fase a gironi, la Roma di Paulo Fonseca approda ai sedicesimi di finale di Europa League come seconda classificata del girone J, dietro all’Istanbul Basaksehir di Okan Buruk. Nell’ultima giornata, quella di giovedì scorso, i giallorossi non sono riusciti ad andare oltre il 2-2 casalingo contro gli austriaci del Wolfsberger, non approfittando così del passo falso del Borussia Monchengladbach. I tedeschi perdendo in casa sono usciti dalla competizione.

La Roma, in quanto non testa di serie, dovrà giocare il ritorno lontano dallo stadio Olimpico. I sedicesimi di finale di Europa League sono in calendario il 20 e il 27 febbraio prossimi, con orario di inizio ancora da definire.

Queste sono le possibili avversarie della Roma: Arsenal, Ajax, Basilea, Benfica, Braga, Celtic, Espanyol, Gent, Lask Linz, Malmoe, Manchester United, Porto, Salisburgo e Siviglia.

Sorteggio Roma, servirà molta fortuna

Purtroppo non avere passato il girone da prima classificata è un problema serio per la Roma che rischia di incrociare parecchie squadre blasonate. Le più pericolose sono Manchester United, Arsenal e Ajax. Poi c’è il Siviglia dell’ex Monchi, che ha una grande tradizione in questa competizione. Il Porto si è indebolito rispetto alla scorsa stagione, ma resta un’avversaria temibile come gli altri portoghesi del Benfica. Più alla portata il Celtic, temibile soprattutto in casa, che ha fatto fuori la Lazio. Anche il Salisburgo è un’avversaria tosta. Restano, tra le più abbordabili o comunque meno difficili, Braga, Espanyol, Malmoe, Lask Linz e Gent.

SORTEGGIO SEDICESIMI EUROPA LEAGUE

ASROMALIVE.IT SEGUE L’EVENTO IN TEMPO REALE

Wolverhampton – Espanyol

Sporting Lisbona – Istanbul Basaksehir

Getafe – Ajax

Bayer Leverkusen – Porto

Copenhagen – Celtic Glasgow

Apoel – Basilea

Cluj – Siviglia

Olympiacos – Arsenal

AZ Alkmaar – Lask Linz

Club Brugge – Manchester United

Ludogorets – Inter

Eintracht Francoforte – Salisburgo

Shakhtar Donetsk – Benfica

Wolfsburg – Malmo

ROMA – GENT

Rangers – Sporting Braga

(FINE)

