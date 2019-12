Sorteggio sedicesimi Europa League, quando e dove vederlo in tv e streaming

Si terrà oggi il sorteggio dei sedicesimi di Europa League, sorteggio che riguarda da vicino la Roma. I giallorossi di Fonseca sono infatti qualificati dopo il secondo posto nel gruppo J alle spalle del Basaksehir, piazzamento che non gli consente di essere testa di serie e che potrebbe riservare a Pellegrini e compagni un avversario davvero molto insidioso. L’altra italiana presente è l’Inter, retrocessa dalla Champions.

Come avverrà anche per la Champions League, in questa fase non sono possibili derby, quindi nessuno scontro con l’altra squadra italiana oppure con lo stesso Basaksehir, già incontrato nella fase a gironi. La Roma, in quanto non testa di serie, dovrà giocare il ritorno lontano dall’Olimpico. I sedicesimi di finale di Europa League sono in calendario il 20 e il 27 febbraio prossimi, l’orario è da definire.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Roma, il futuro di Florenzi punto interrogativo

Queste sono le possibili avversarie della Roma: Arsenal, Ajax, Basilea, Benfica, Braga, Celtic, Espanyol, Gent, Lask Linz, Malmoe, Manchester United, Porto, Salisburgo e Siviglia.

Dove vedere il sorteggio e a che ora

Il sorteggio dei sedicesimi di Europa League sarà visibile in diretta tv dalle 13 su Sky Sport 24 e Sky Sport Football e in streaming sull’app Sky Go. Un appuntamento davvero da non perdere con la speranza che l’urna sia clemente con la Roma.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!