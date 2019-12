Calciomercato Roma, torna di moda il nome di Kean. Ma c’è un’incognita

Calciomercato Roma, si torna a parlare di Moise Kean come possibile rinforzo dei giallorossi per la sessione del prossimo gennaio. L’attaccante ex Juventus finora non è riuscito a essere decisivo con la maglia dei Toffees. Nell’ultima partita contro il Manchester United è balzata all’occhio la sua doppia sostituzione. Entrato in campo al 70′ al posto di Bernard, è stato richiamato in panchina dopo appena 19 minuti dal tecnico Ferguson. Alla base, a quanto pare, nessun infortunio e nessuna punizione ma soltanto la volontà dell’allenatore di perdere tempo.

La Roma – secondo il Daily Star – starebbe pensando di riportarlo in serie A in prestito, ma con la possibilità di inserire una clausola di acquisto a 19 milioni di euro. Meno dei 27,5 che l’Everton ha sborsato per prelevare il giocatore dalla Juventus. Adesso però c’è una incognita in più, vale a dire Carlo Ancelotti. Dopo aver lasciato il Napoli infatti il tecnico potrebbe a breve diventare il nuovo coach proprio dell’Everton. E magari il suo approdo potrebbe ridefinire le gerarchie, con Kean che potrebbe – condizionale d’obbligo – avere più fiducia da parte dell’allenatore italiano.

