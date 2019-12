Roma, Mancini: «Dzeko tra i più forti centravanti del mondo»

In casa Roma tocca stavolta a Gianluca Mancini rispondere alle domande dei tifosi. Il giocatore ex Atalanta è diventato subito un perno della squadra di Paulo Fonseca, non solo da difensore centrale. Quando c’è stata emergenza a centrocampo, infatti, Mancini ha dimostrato di sapersela cavare alla grande anche in quel ruolo. Insomma la Roma non può proprio fare a meno di lui, che infatti tornerà titolare nella sfida di venerdì sera contro la Fiorentina.

«In giallorosso ho trovato un gruppo sano e forte, dove c’è un mix di giocatori esperti e giovani. Mi sono trovato bene da subito – dice il giocare – e quando ho l’opportunità vado in centro con mia moglie. Roma è bellissima e scopriamo ogni volta cose nuove». Mancini ha trovato in Smalling il compagno di reparto ideale: «Con uno sguardo riusciamo a capirci, lui sta iniziando ora a imparare l’italiano. E’ un giocatore che si applica al massimo, è qui che io devo migliorare. Lui riesce a stare sempre concentrato, mentre io magari posso avere qualcosa in più sul piano dell’impostazione. Ma bisogna parlare anche degli altri, ad esempio di Fazio che se c’è da dare qualche consiglio lo fa» rivela il giocatore.

Che spende parole di elogio per Edin Dzeko: «L’ho sempre visto come uno dei top al mondo, è insieme un numero nove e dieci, svaria per tutto il campo. Ho giocato qualche volta contro di lui e mi ha sempre segnato». «L’inno della Roma mi mette i brividi – dice ancora Mancini – ma avviene lo stesso quando entriamo in campo e si sentono i tifosi urlare».

