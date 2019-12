Calciomercato Roma, caccia ai sostituti di Florenzi e Kalinic. Diversi i nomi sul taccuino di Petrachi sia per la difesa che per l’attacco.

CALCIOMERCATO ROMA – La Roma non ha nessuna intenzione di privarsi dei propri giocatori ma in partenza, come precisato da Romanews, sembrano esserci sia Florenzi che Kalinic. I due sono pronti a lasciare la Capitale per una nuova avventura. Entrambi sono finiti nel mirino della Fiorentina che, per cercare di arrivare ai due potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Gaetano Castrovilli.

In queste ore a Trigoria si ragiona sui possibili sostituti. In difesa piace molto il terzino del Parma Iacoponi anche se non è tramontato il sogno Elseid Hysaj, in uscita dal Napoli. Diversi anche i nomi in attacco. L’obiettivo principale resta Andrea Petagna della SPAL, individuato come il profilo ideale per il vice Dzeko. Ma restano vive anche le piste che portano ad Andrea Pinamonti e Mariano Diaz.

