Calciomercato Roma, destini diversi per Nzonzi e Schick. Il francese ha già rotto col Galatasaray, il ceco si è sbloccato con il Lipsia.

Nel gioco del calcio bastano pochi giorni per cambiare tutte le carte in tavola e rivedere progetti anche di lungo corso. Nel caso delle cessioni di Nzonzi e Schick fatte in estate dalla Roma, fino a un paio di settimane fa si pensava che il francese potesse portare qualcosa nelle casse giallorosse, mentre il futuro del ceco appariva più enigmatico. E invece nel giro di qualche giorno è cambiato tutto.

Calciomercato Roma, Nzonzi ha rotto col Galatasaray

Dopo un ottimo avvio di stagione che faceva pensare alla sua conferma, è arrivato lo scontro con l’allenatore Terim. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, la frase che avrebbe fatto imbiestialire Terim è questa: «Io sono un giocatore da trenta milioni». Queste le parole di Terim: «Posso dire il comportamento di Nzonzi non è stato irrispettoso solo nei miei confronti ma anche nei confronti dei suoi compagni. Nessuno ha il diritto di fare quello che ha fatto lui». A questo punto il ritorno di Nzonzi a Trigoria a fine stagione (con il suo ingaggio da tre milioni abbondanti fino al 2022) è più di una ipotesi. A meno che già a gennaio il Lione su suggerimento di Rudi Garcia non si faccia avanti, come scritto da “Le Parisien”: per la Roma è una speranza.

Schick si è sbloccato, il Lipsia vola

Ci sono invece buone possibilità che a fine stagione Schick porti soldi alle casse giallorosse. L’attaccante ceco di proprietà della Roma in prestito al Lipsia ha segnato il gol del definitivo 3-3 contro Borussia Dortmund, è stata la sua seconda rete consecutiva. Dopo un inizio di stagione in cui era stato un oggetto misterioso a causa di alcuni infortuni, si è sbloccato mostrando il suo potenziale. Rimpianto per la Roma? Non proprio, visto che non ha le caratteristiche richieste da Fonseca come vice-Dzeko.

