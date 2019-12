Calciomercato Roma, futuro in Inghilterra per Florenzi?

Continuano ad accavallarsi le voci di calciomercato Roma in questo periodo. L’ultima riguarda ancora una volta Alessandro Florenzi, il cui futuro continua a rimanere nebuloso. Il jolly giallorosso ha giocato le ultime due gare da titolare e Fonseca ha ribadito che non esiste alcun problema con il numero 24.

Tuttavia Florenzi potrebbe prendere in considerazione l’idea di cambiare aria per giocare con maggiore continuità in vista degli Europei. Il giocatore tiene molto alla maglia azzurra e vuole essere presente al prossimo grande appuntamento calcistico del 2020.

La lista delle pretendenti non manca di certo, Fiorentina, Cagliari e Sampdoria sarebbero pronte ad accoglierlo a braccia aperte. Ma in Inghilterra adesso aggiungono anche l’Everton come una possibile destinazione. Specie nel caso in cui – come è molto probabile – sulla panchina di Goodison Park arriverà Carlo Ancelotti.

Valutato quindici milioni di sterline, ovvero circa 18 milioni di euro, la Roma potrebbe cederlo in prestito – sempre stando a queste voci – offrendo magari la possibilità del riscatto a fine stagione.

