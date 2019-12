Calciomercato Roma, nuova pretendente per Kalinic

Calciomercato Roma che si fa sempre più bollente con il passare dei giorni. Del resto ormai la sessione di gennaio è alle porte e tutti i club di serie A andranno a caccia di rinforzi. In casa giallorossa è molto probabile che Nikola Kalinic sia sul piede di partenza.

L’attaccante croato è stato purtroppo frenato dagli infortuni e in campo si è visto con il contagocce. Dzeko ha dovuto fare gli straordinari e, in ogni caso, viste le caratteristiche sia fisiche che tecniche, difficile pensare che Kalinic possa svolgere il ruolo di vice del numero nove della Roma.

Ad ogni modo per la punta ci sono delle pretendenti, pronte ad accoglierlo in prestito (la proprietà è dell’Atletico Madrid). La prima è la Fiorentina, club nel quale Kalinic ha fatto vedere tutte le sue doti di bomber. I viola hanno la necessità di trovare una prima punta di spessore e a quanto pare anche il tecnico dei colchoneros Simeone avrebbe dato il via libera per l’operazione.

Nelle ultime ore però è spuntata fuori un’altra pretendente, vale a dire il Genoa. Squadra che storicamente ha sempre messo in evidenza i suoi attaccanti. Chiaramente decisiva dovrebbe essere la volontà del giocatore, che in queste due squadre troverebbe senz’altro più spazio che non alla Roma.

