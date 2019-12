Calciomercato Roma, Under in prestito a gennaio?

Calciomercato Roma che sarà bollente non solo in entrata nel prossimo mese di gennaio, ma anche in uscita. Sono diversi infatti i giocatori che sembrano destinati a lasciare il club giallorosso. Due su tutti Juan Jesus e Kalinic che ad ogni modo dovrebbero continuare a giocare in serie A.

Estadio Deportivo in Spagna però rilancia anche una nuova ipotesi di mercato, quella legata a Cengiz Under. Il 2019 è stato un anno da dimenticare per l’esterno offensivo turco, spesso fermato dagli infortuni che non gli hanno permesso di mettere in mostra tutto il suo talento.

Quando ha avuto l’opportunità di scendere in campo, Under ha un po’ tradito le attese ma questo era anche preventivabile, visto che solo giocando con continuità si può recuperare un ottimo stato di forma. Mister Fonseca sa bene che il giocatore deve migliorare anche nella fase difensiva, ma la concorrenza in quel reparto è ampia e per Under ci sarà da sudare per riguadagnarsi una maglia da titolare.

In Spagna allora ipotizzano che la Roma possa cedere il suo gioiellino in prestito proprio per consentirgli di trovare più spazio. A chi? Al Siviglia del direttore sportivo Monchi, che ne conosce bene le caratteristiche e conosce anche il suo infinito talento. Fu il ds iberico a portarlo in Italia, ora sarebbe pronto a portarlo invece nel suo nuovo-vecchio club per la seconda parte di stagione.

