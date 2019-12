Calciomercato Roma, il Lione pensa a un centrocampista

Calciomercato Roma che continua a far vociferare in questi ultimi giorni di dicembre. Il club giallorosso all’inizio del nuovo anno effettuerà delle operazioni sia in entrata che in uscita. E dovrà anche cercare una nuova squadra per Nzonzi. Il centrocampista francese infatti dovrebbe lasciare a breve il Galatasaray, dopo il diverbio avuto con il tecnico Terim. L’atteggiamento avuto dal mediano non è piaciuto all’allenatore, con il quale è arrivato alla rottura. Come già scritto ieri, la frase che avrebbe fatto imbestialire Terim è questa: «Io sono un giocatore da trenta milioni».

Logico dunque che i turchi pensino di rispedirlo alla Roma già a gennaio, con il club giallorosso a caccia di possibili acquirenti. Magari anche non subito, inserendo oltre al prestito un diritto di riscatto a fine stagione.

Tra le squadre che stanno seguendo Nzonzi ci sarebbe, stando agli ultimi rumors di Calciomercato Roma, il Lione di Rudi Garcia. Falcidiato dagli infortuni, il club francese è a caccia di rinforzi e anche Nzonzi potrebbe essere felice di tornare a giocare in patria. Un affare del quale se ne parlerà sicuramente intensamente nei prossimi giorni.

