CALCIOMERCATO ROMA MEDINA TALLERES – A caccia di rinforzi in grado di far proseguire la stagione senza troppi intoppi, il direttore sportivo Gianluca Petrachi comincia a guardare oltreoceano per regalare le pedine giuste a Paulo Fonseca. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti il diesse capitolino sarebbe sulle tracce del giovane terzino sinistro argentino Facundo Medina.

CHI E’ MEDINA – L’esterno, che può ricoprire anche il ruolo di difensore centrale, classe ’99 è di proprietà del Talleres, squadra che occupa la metà classifica della massima serie della Superliga argentina. Il costo di Medina è relativamente accessibile(4-5 milioni di euro). Cresciuto nel River Plate, ha giocato con l’Argentina il recente Mondiale Under 20.

Situazione Florenzi-Jesus

Le situazioni più importanti in uscita che riguardano la retroguardia difensiva, sono quelle legate a Juan Jesus e Alessandro Florenzi. Se per il primo c’è l’interesse del Bologna in Italia, all’estero ci sarebbero due club sulle sue tracce. Il nodo rimane l’ingaggio del brasiliano, da 2,2 milioni di euro netti a stagione più bonus (contratto in scadenza il 30 giugno 2021). Il contesto legato al capitano giallorosso, Florenzi, invece è più complesso dove molte squadre sono pronte ad accaparrarselo, anche perché il ragazzo è voglioso di giocare per provare a strappare una convocazione per l’Europeo del 2020, che l’Italia nella fase a gironi disputerà allo Stadio Olimpico.

