Fiorentina-Roma, rimane il dubbio Smalling per Fonseca

Smalling giocherà Fiorentina-Roma? Questa è la domanda che tanti tifosi giallorossi si stanno facendo. Del resto da quando il centrale inglese ha giocato stabilmente con la maglia del club capitolino la media di reti incassate si è abbassata notevolmente. Quando è assente la sua mancanza si fa sentire, insomma. Anche se Fazio rimane una prima alternativa davvero valida per la sua esperienza.

L’allenamento di oggi sarà decisivo per capire se Smalling ci sarà in Fiorentina-Roma o meno. Ieri infatti l’inglese si è allenato a parte, dopo la distrazione al ginocchio rimediata nel match contro l’Inter che gli ha fatto saltare in serie A già la partita contro la Spal. Se avvertirà qualsiasi tipo di fastidio, logicamente non sarà rischiato da parte di Paulo Fonseca e dunque rientrerà da titolare nel primo impegno del prossimo anno. Finora il tecnico portoghese non ha mai rischiato giocatori di rientro dopo degli infortuni e probabilmente non lo farà nemmeno questa volta. Tanto più che la Roma sarà impegnata su tre fronti nel prossimo anno.

Nel frattempo si continua anche a parlare del futuro del giocatore. La Roma avrebbe ricevuto il sì del giocatore, la volontà di rimanere in giallorosso. Adesso però c’è da convincere il Manchester United a cederlo ad una cifra accettabile e nello stesso tempo guardarsi dalla concorrenza di Inter, Juventus e Arsenal.

