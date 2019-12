Calciomercato Roma, ESCLUSIVO: asse caldo con Firenze, c’è un altro nome

Calciomercato Roma, a Firenze non solo calcio giocato: c’è in piedi una trattativa con i viola e spunta un possibile nome nuovo in entrata.

Non solo calcio giocato questa sera all’Artemio Franchi, dove Fiorentina e Roma si sfidano per l’ultima gara del 2019. Sono tanti, infatti, i calciatori interessati dalle dinamiche del calciomercato. Come è noto, il club viola resta vigilie su Juan Jesus, Kalinic e Florenzi, mentre i giallorossi sperano di poter assumere una posizione di vantaggio nella corsa a Castrovilli, ma non solo. Secondo quanto appreso dalla redazione di Asromalive.it, infatti, nel corso dei colloqui per il capitano giallorosso, si è parlato anche di un possibile scambio di prestiti con Benassi, ma questa ipotesi non ha al momento convinto la dirigenza capitolina.

