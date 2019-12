Calciomercato Roma, quanti giocatori sul piede di partenza. E in entrata…

Calciomercato Roma, Petrachi pensa a diverse uscite per poi rinforzare la squadra di Fonseca. Diaz il primo obiettivo.

CALCIOMERCATO ROMA – Ultima uscita contro la Fiorentina per la Roma prima di pensare al mercato. Le entrate saranno condizionate dalle uscite con diversi giocatori, secondo il Corriere dello Sport, che sembrano essere sul piede di partenza. Il primo nome resta quello di Alessandro Florenzi ma nella lista ci sono anche Javier Pastore, verso la Cina, Diego Perotti, che piace a Milan e Sampdoria, e Juan Jesus nel mirino di Torino e Bologna.

LEGGI ANCHE —> LE ULTIME SUL FUTURO DI FLORENZI

Caccia al vice Dzeko

Continua, invece, la caccia al vice Dzeko. Nikola Kalinic non ha convinto la dirigenza che è al lavoro per ‘piazzare’ il croato per poi trovare il sostituto. L’ex Milan piace molto sia a Fiorentina che Genoa mentre in entrata i nomi nel mirino restano quelli di Andrea Petagna e Moise Kean, anche se entrambi i giocatori non sembrano intenzionati a lasciare la propria squadra. L’ipotesi più probabile sembra essere quella di Mariano Diaz.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!