Calciomercato Roma, Florenzi titolare: occasione per restare nonostante le offerte a cui si sono aggiunte quelle di Everton e Man Utd.

Nonostante le numerose voci di calciomercato, oggi Alessandro Florenzi sarà molto probabilmente titolare nella partita contro la Fiorentina. Il capitano giallorosso punta a sfoderare una grande prestazione per convincere Fonseca e restare ancora nella sua amata Roma, senza dovere pensare alla possibilità di un trasferimento per guadagnarsi un posto ai prossimi Europei con l’Italia.

I dubbi sul futuro di Florenzi, come riporta l’edizione odierna del “Corriere dello Sport“, erano venuti quando era rimasto in panchina per sei partite consecutive, dal 24 ottobre (Roma-Borussia Monchengladbach in cui da subentrato fallì in modo clamoroso il gol del possibile 2-0) al 24 novembre (Roma-Brescia, in cui è tornato titolare).

Sono così uscite fuori tante voci sul suo futuro e tante pretendenti, tra cui proprio la prossima avversaria in campionato, ovvero la Fiorentina, con la soluzione di un prestito di sei mesi. Ci sarebbe anche l’Inter come possibilità, senza dimenticare le offerte dall’estero di Manchester United ed Everton. Ma Florenzi è molto legato alla famiglia e vorrebbe restare in Italia.

Calciomercato Roma, oggi partita importante per il futuro di Florenzi

Alessandro Lucci, agente di Florenzi, finora non è uscito allo scoperto perché è in attesa di incontrare Petrachi dopo Natale. Finora, come già scritto, le offerte non mancano in caso di rottura con la Roma. La Fiorentina di Montella e la Sampdoria hanno compiuto i passi più decisi, gli permetterebbero di giocare con continuità fino al termine della stagione (prestito con diritto di riscatto) per mettere al sicuro il posto nell’Italia di Mancini all’Europeo. Ma Florenzi la convocazione azzurra vuole conquistarla dando il meglio nella Roma, magari vincendo finalmente un trofeo.

