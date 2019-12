Fiorentina-Roma, Dzeko: «Dopo la sosta dobbiamo andare ancora più forte»

Ha segnato il primo gol in Fiorentina-Roma e come sempre è stato un trascinatore della squadra di Fonseca. Stiamo parlando ovviamente di Edin Dzeko, sempre determinante con le sue reti ma anche con le sue giocate offensive che aprono spazi per i compagni. «E’ andata bene, molto bene. Abbiamo fatto una grande partita contro una ottima squadra. Abbiamo iniziato forte, poi quando abbiamo preso gol rischi qualcosina. Ma abbiamo sempre avuto la palla tra i piedi. Nella ripresa abbiamo fatto altri gol importanti. Prima della sosta è sempre difficile giocare, perché magari si pensa alle vacanze. Ma noi ci siamo fatti trovare pronto» ha detto il bosniaco.

«Contro il Parma eravamo molto stanchi, dopo abbiamo fatto vedere carattere e vinto partite difficili. Ora c’è la sosta ma tra due settimane dobbiamo andare ancora più forte» ha detto Dzeko, arrivato a quota 98 gol con la maglia della Roma. «Speriamo nelle prossime gare di arrivare a quota 100» chiosa il bomber giallorosso. «L’intesa con Pellegrini migliora, è un giocatore fortissimo che mi piace molto. Ha fatto una bella partita oggi come tutti noi e speriamo che in futuro possiamo migliorare insieme e avere dei risultati importanti» conclude Dzeko.

