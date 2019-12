Fiorentina-Roma, Pellegrini: «Abbiamo dominato la partita»

Fiorentina-Roma è terminata 1-4 e c’è ovviamente grande soddisfazione per questa vittoria giallorossa al Franchi. Tre punti che confermano la squadra di Fonseca in piena zona Champions League. Tra i grandi protagonisti Lorenzo Pellegrini con gol e assist al bacio.

«Sono contento, era tempo che cercavo il gol. Era importante vincere qui. – ha detto il numero 7 ai microfoni di Roma Tv – Loro sono un’ottima squadra, ti mettono in difficoltà. hanno giocatori forti. Noi abbiamo dominato la partita, impostato il ritmo, trovato i gol. Questa è una vittoria da grande squadra, questa è molto importante pechè ultima prima della festa, non è mai facile trovare la concentrazione. La grande squadra la trova e vince la partita».

LEGGI ANCHE –>> I voti di Fiorentina-Roma

«Sapevamo che non bisognava sottovalutare la partita. Non abbiamo pensato alle vacanze e sono orgoglioso dei miei compagni. Abbiamo tanta voglia di migliorare, di correre e di aiutarci. Questo fa di noi una squadra che può fare l’impossibile. Non voglio dire che vinceremo qualcosa, ma ce la metteremo tutta» ha detto ancora il trequartista giallorosso.

«Molto importante saper leggere le partite in campo, perché a volte succedono cose che non hai preparato. Una grande squadre reagisce e trova la soluzione alle difficoltà che incontra. Noi facciamo quel che ci viene chiesto, ovvero di giocare con la palla e divertirci. Speriamo di continuare così, vogliamo arrivare a fine anno senza alcun rimpianto» ha concluso Pellegrini.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!